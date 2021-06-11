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كروس يتحدى: ألمانيا ستنافس على لقب اليورو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
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يعتقد توني كروس لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم أن المجموعة التي يتواجد فيها منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 202" صعبة للغاية، لدرجة أن الصعود منها إلى دور الستة عشر من شأنه أن يبعث إشارة أن بلاده ستنافس على اللقب.

ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب الفرنسي، بطل العالم، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يواجه المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، ثم يواجه المنتخب المجري ضمن منافسات المجموعة السادسة، أصعب مجموعات البطولة.

وقال كروس، الفائز بكأس العالم 2014 في مؤتمر صحفي :" أكبر منافس هي المجموعة. عبورها من شأنه أن يرسل رسالة".

وأضاف كروس /31 عاما/ الذي كان جزء من الفريق الذي ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات :"من الناحية المثالية، يجب أن نجد أفضل خيار فني على الفور، وإلا لن تطول مشاركتنا في البطولة".

وفي المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الألماني على لاتفيا 7 / 1، لعب كروس بجانب إلكاي جويندوجان في وسط الملعب فيما لعب جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن.

وقال كروس إنه أحب التشكيل، ولكن العديد من النقاد يتوقعون أن يعود كيميتش لوسط الملعب بجانب كروس بالنظر إلى ديناميكية الفرنسي نجولو كانتي.

وكانت النتيجة الكبيرة التي تحققت أمام لاتفيا يوم الاثنين أعطت دعما معنويا كبير للفريق، الذي خسر بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر و1 / 2 أمام ضيفه مقدونيا الشمالية في مارس.

وقال كروس :" لسنا بحاجة لكي نختبئ. لدينا إمكانيات في فريقنا".

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