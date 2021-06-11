نجم المنتخب البرتغالي: هذا هدفنا من اليورو

أكد الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا، إن منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، يسعى تكرار إنجازه في نسخة عام 2016 من البطولة عندما توج باللقب.





وقال بيريرا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة "نقدم أنفسنا كأبطال لأوروبا".





وتابع "من دواعي الفخر والسرور، أن نكون قادرين على الدفاع عن اللقب، لكن هناك الكثير من المرشحين".





وأكد بيريرا "نحن جميعًا نتكاتف كمجموعة ونفكر في أمر واحد وهو تكرار إنجاز 2016".



