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بهذه الطريقة.. انتصار تحتفل بتخرج ابنها

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة انتصار بتخرج ابنها وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت انتصار قائله: "مبروك يا حبيب قلبي التخرج".

يذكر أن آخر أعمال انتصار مشاركتها في مسلسل "أحمد نوتردام"، مع عدد من الفنانين منهم رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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