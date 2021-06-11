الجمهور يدعم زكي فطين عبد الوهاب عقب إصابته بورم في المخ

زكي فطين عبد الوهاب .. شهد الوسط الفني في الآونة الأخيرة رحيل عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا أو بإحدى الأمراض الأخرى.





زكي فطين عبد الوهاب





وتصدر الفنان زكي فطين عبد الوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الجمعة، الموافق 11 يونيو 2021، عقب إعلانه الإصابة بورم في المخ.





مرض زكي فطين عبد الوهاب





وانتابت الجماهير المحبة للنجم زكي فطين عبد الوهاب حالة من القلق على صحته، ولاسيما أنه أصيب بسرطان الرئة في 2019 وشفي تماما منه.





تفاصيل مرض زكي فطين عبد الوهاب





وكشف زكي فطين عبد الوهاب عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وذلك من خلال منشور له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل "فيس بوك".





ردود أفعال جماهير زكي فطين عبد الوهاب





وانهالت التعليقات على منشور زكي فطين عبد الوهاب والتي تضمنت مؤازرات كبيرة له، وداعين المولى بأن يشفيه، وأن يتخطى تلك المرحلة بسلام ويعود لجمهوره.





زكي فطين عبد الوهاب يصاب للمرة الثانية





وتعتبر إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ هي الثانية له في أقل من 3 سنوات، ما دفع محبيه إلا تأكيد مساندتهم له في رحلة علاجه المرتقة.





آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب





يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضان الماضي 2021 من خلال مسلسل "كوفيد-25" الذى قام ببطولته النجم يوسف الشريف، وبدأ عرضه من منتصف الشهر، حيث تكون العمل من 15 حلقة فقط.



