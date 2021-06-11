القباج وأعضاء بمجلس النواب يتفقدون أروقة معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة"







أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، جولة تفقدية لأروقة معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة"، المقام بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يختتم فعالياته ١٣ يونيو الجاري.



والتقت وزيرة التضامن وأعضاء مجلس النواب خلال الجولة بالعارضين، حيث استمعوا لشرح واف لمنتجاتهم وآرائهم في المعرض، كما أشادوا بحسن التنظيم.



واحتفل العارضون بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، وحجم الإقبال الكبير الذي شهده المعرض في دورته الحالية، مقدمين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها المتواصل لهم وحرصها علي تشجيعهم وهو ما كان له أكبر الأثر في نجاح المعرض.



ومن جانبهم، وجه أعضاء مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي علي المجهود الكبير المبذول في المعرض، مؤكدين أنه يوجه أكثر من رسالة مهمة منها الحفاظ علي هوية المنتج المصري وتشجيعه.



كما أثنوا علي الأهداف التي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيقها من المعرض والتي تتضمن تشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.



ويدعم معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة"الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، حيث يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج، كما يشجع صغار المنتجين ويدعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.



ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة،الوادى الجديد،شمال وجنوب سيناء،الفيوم،الغربية،دمياط المنوفية، القليوبية، الاسكندرية،اسوان،سوهاج والبحر الاحمر،كما تشارك بالمعرض "شركة الازياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.