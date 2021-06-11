مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى محطة الشرب والصرف الصحى بعرابة ابودهب بسوهاج



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزيرالداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد اخطار من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بلاغ من رجب ع، 59 عام، عامل بمحطة مياة تابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بناحية عرابة ابودهب، ويقيم جزيرة شندويل بوفاه زميلة المدعة مصطفى ك، 35 عام، عامل، بذات المحطة ويقيم دائرة المركز.







انتقل الرائد احمد صقر، رئيس مباحث المركز وبسؤال المبلغ قرر بانة اثناء قيام المتوفى المذكور بعمل صيانة بطلمبة ضخ المياة بالمحطة تعرض لصعق كهربائي من احد الاسلاك العارية مما نتج عنة وفاتة.



تم نقل الجثة الي مستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال شقيق المتوفى حمادة ك 38 عام عامل ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

لقى عامل فى العقد الرابع من العمر مصرعة صعقا بالكهرباء اثناء عمل صيانة احدى الطلمبات بمحطة مياة تابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بناحية عرابة ابودهب بسوهاج.