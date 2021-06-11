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نجم إسبانيا: لم نستعد جيدًا لليورو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
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قال تياجو ألكانتارا إن المنتخب الإسباني لكرة القدم، الذي يجمع بين الشباب والخبرة، يتطلع لانطلاق بطولة يورو 2020 بعد أن تعطلت استعداداته للبطولة.

ويستهل المنتخب الإسباني، بقيادة المدرب لويس إنريكي، مبارياته في البطولة يوم الاثنين المقبل أمام المنتخب السويدي في أشبيلية.

ودخلت استعدادات المنتخب الإسباني حالة من الفوضى عندما أصيب سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مما أجبر الفريق على الخضوع لحجر صحي، وسط مخاوف من تفشي الفيروس بين أفراده.

وجاءت نتيجة اختبار دييجو يورنتي إيجابية، في البداية، ولكن تأكد بعدها أنها كانت نتيجة غير صحيحة، وخاض منتخب تحت 21 عاما المباراة الودية أمام ليتوانيا يوم الثلاثاء الماضي، بدلا من المنتخب الأول.

وأقر تياجو بأن استعدادات المنتخب لم تكن الأفضل، ولكن الفريق الآن يتطلع لانطلق البطولة.

وقال تياجو لصحيفة "ماركا" :"كرة القدم تغيرت. بعيدا عن الموهبة، ستتنافس الفرق التي استعدت بشكل جيد. نتحدث عن أفضل اللاعبين في أوروبا في أفضل بطولة".

وأضاف :"اعتدنا اللعب تحت ضغط. نحن فريق شاب للغاية ولكننا اعتدنا على مستوى مثل هذه البطولة. الشباب يعطوننا نحن، أصحاب الخبرات، الرغبة في المنافسة".

وقال تياجو إن لاعبي المنتخب الإسباني يتعاملون بشكل جيد مع الأنباء الخاصة ببوسكيتس، وإنهم معتادون على مثل هذه المواقف حاليا عما كان عليه الوضع مع بداية الجائحة.

وأكد :"اعتدنا على هذا الموقف. لقد مر عام ونصف العام على التعايش مع فيروس كورونا. اعتدنا على التدريب بشكل فردي أو جماعي، ولكن دائما بهدف المنافسة".

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