نجم بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أكد إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، أنهرلا يعلم شيء عن ما تردد بشأن مفاوضات الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال لاعب بيراميدز في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس": "أركز على عملي داخل الملعب فقط، خاصة أنني على ذمة نادي بيراميدز، وهو المسؤول عن تحديد مصيري وودية المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا اليوم الخميس كانت قوية، والفريق استفاد منها".





وأضاف: "أي عناصر يختارها شوقي غريب مدرب الفراعنة، لتمثيل الفريق في الأولمبياد ستكون على قدر المسؤولية".





وتابع: "اللاعبون القدامى في المنتخب الأولمبي استقبلوني بشكل جيد في المعسكر، والعلاقة بين جميع اللاعبين أكثر من رائعة".



