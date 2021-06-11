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يورو 2020 .. موعد مباراة إيطاليا وتركيا بافتتاح كأس الأمم الأوروبية والتشكيل

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:33 م
يورو 2020
يورو 2020
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يورو 2020 .. تتجه أنظار الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، اليوم الجمعة إلى مدينة روما الإيطالية، حيث تنطلق منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

انطلاق يورو 2020

ويلعب منتخب إيطاليا أولى مباريات يورو 2020 أمام نظيره التركي، في انطلاقة ساخنة للمنتخبين، حيث يأمل الأول أن ينجح في أولى مبارياته ويثبت أنه أحد أقوى المنتخبات على مستوى العالم.

ونرصد عبر بوابتكم "الفجر" الإلكترونية كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة منتخب إيطاليا وتركيا بافتتاح يورو 2020 في السطور التالية:

ملعب مباراة افتتاح يورو 2020

وتنطلق مباراة منتخب إيطاليا ونظيره التركي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة الـ11 بتوقيت الإمارات، على ملعب "الأولمبيكو" بـ"روما" الإيطالية.

الجمهور في يورو 2020

ومن المقرر أن يحضر ملعب "الأولمبيكو" 25% من سعته بحد أقصى 15948 مشجعا، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.

شروط حضور مباراة افتتاح يورو 2020

واشترطت الحكومة الإيطالية على الجماهير التي ستشاهد المباراة إظهار واحدة من ثلاث وثائق للدخول تتضمن شهادة من السلطات الصحية الإيطالية تُظهر تلقيهم لقاح كورونا، أو وثيقة أخرى من السلطات الصحية الإيطالية تُظهر أنهم تعافوا من الفيروس فى غضون ستة أشهر، أو مسحة سلبية على أن تصدر نتيجة الاختبار فى غضون 48 ساعة من انطلاق المباراة.

إجراءات كورونا خلال يورو 2020

وأوضحت السلطات الصحية الإيطالية أنه سيتم قياس درجة حرارة أجسام المشجعين الذين يصلون إلى الاستاد بواسطة الماسحات الضوئية الحرارية ، إلى جانب نقل أي شخص يعاني من الحمى أو أعراض كورونا الأخرى إلى منطقة الحجر الصحي.

تشكيل إيطاليا في مباراة افتتاح يورو 2020

دوناروما في حراسة المرمى.

خط الدفاع: فلورينزى، بونوتشي، كيليني، سبينزولا.

وفي الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلى.

والهجوم: بيراردى، إيموبيلى، إنسيني.

تشكيل تركيا في مباراة افتتاح يورو 2020

تشاكير في حراسة المرمى.

خط الدفاع: سيلك، سويونكو، ديميرال، ميراش.

خط الوسط: يوكوشلو، يازيسي، أيان.

خط الهجوم: هاكان، يلماز، كرامان.

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