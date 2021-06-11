وزيرة الخارجية الليبية: لا مستقبل إلا عبر الحوار والتوافق

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، أنه ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة من كل الأطراف، آملة في دعم مغاربي لليبيا خلال مؤتمر "برلين 2" الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية على مستوى وزراء الخارجية.





وثمنت المنقوش - خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، اليوم الجمعة، وأوردته وكالة الأنباء الليبية - دور المغرب في احتضان الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وجهودها الحالية لتحقيق التوافق بين الليبيين، مشددة على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي.





وقالت المنقوش، إنها اتفقت مع نظيرها المغربي على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة قضية التأشيرات والإقامة، مشيدة بدور المغرب وشراكته في ملفات المنطقة لتعزيز الاستقرار ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية.





وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي أن ليبيا تتطلع إلى تعاون أمني وعسكري مع المغرب، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة الغربية في العاصمة طرابلس، داعية كذلك إلى عقد قمة للاتحاد المغاربي.



