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فريدة سيف النصر توجه رسالة غريبة بشأن لطفي لبيب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة غريبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للفنان لطفي لبيب.

وكتبت قائله: "الدنيا مشاغل، بس في حق لناس علينا الغالي (لطفي لبيب) زي الفل ويقدر يشتغل، وعلي فكرة كاتب مسلسلين تحفة أنا قولت أهو كلموه عيب.. سلف ودين".

وكانت فريدة سيف النصر قد أصيبت بفيروس كورونا، ولكنها أعلنت عن تعافيها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "الحمد لله هدية عيد ميلادي النهاردة كبيرة أوي من رب العالمين، كورونا سلبي.. دعوة أمي".

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