تعرف على مصير مسلسل "اللغز" عقب خلاف نورهان مع منتج العمل

أعلن منتج مسلسل "اللغز" عن استكمال تصوير مسلسل "اللغز" عقب خلافه مع الفنانة نورهان، وذلك ابتداء من يوم 19 يونيو.



ووجه المنتج الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لتدخله في حل الخلاف بينه وبين نورهان.





مسلسل "اللغز" بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، إكرامي هجرس، علاء زينهم، أحمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجورى، عمرو يسري، آية عقيل، نسمة النجار، نشوى علي، اسراء، ومن تأليف غادة حنفي وإخراج عصام شعبان.