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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة، واستعرض فيها الجهاز الفني نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالعاصمة التونسية.

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