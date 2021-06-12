أبشروا الموجة الحارة تنتهي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتحسن ملحوظ في حالة الطقس، بعد موجة حارة، دامت على مدى يومين، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، لكنها بدأت في الانكسار بداية من أمس الجمعة.



ويشهد، اليوم السبت، انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، وإنّ ظلت درجات الحرارة مرتفعة في شمال وجنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة.



ويسود، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " حالة الطقس خلال الفترة من يوم السبت 12 يونيو 2021، حتى يوم الخميس 17 يونيو 2021:



يوم السبت 12 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



يوم الأحد 13 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الإثنين 14 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية جنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الأربعاء 16 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الخميس 17 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أنها تُحدّث تنبؤات الطقس يوميًا.