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نجم الأهلي يواصل برنامجه التأهيلي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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واصل محمود متولي، مدافع الأهلي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية قوية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
 
وعلى جانب آخر قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء حراس المرمى.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني التي أجراها الفريق أمس الخميس.

وكان الجهاز الفني واللاعبون قد قاموا بإجراء مسحة طبية أمس عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام عقب خوض ودية مصر للتأمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

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