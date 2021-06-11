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"المؤتمر": إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت خلال السنوات الماضية غير مسبوقة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وآمين الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت في جميع المجالات خلال الـ7 سنوات الماضية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع مصر على طريق النهضة الحقيقية.

وأوضح مرسي، خلال بيان له، أن مصر شهدت خلال الـ7 سنوات الماضية، تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات، بالتزامن مع العملية الشاملة في محاربة الإرهاب والتخلص من العمليات الإرهابية، في إطار استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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