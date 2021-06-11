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عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي لقاءه بالأمير محمد بن سليمان في شرم الشيخ.

وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية: سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز  لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

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