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متحدث الرئاسة تعليقًا علي صورة الرئيس السيسى وولى عهد السعودية: لقاء الأشقاء

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مدينة شرم الشيخ اليوم.


ووصف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اللقاء بـ"لقاء الأشقاء".

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أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامي في أعقاب زيارة سيادته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

من جانبها؛ أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يمثل نموذجًا يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث اكد السيد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.
متحدث الرئاسة تعليقًا علي صورة الرئيس السيسى وولى عهد السعودية: لقاء الأشقاء
متحدث الرئاسة تعليقًا علي صورة الرئيس السيسى وولى عهد السعودية: لقاء الأشقاء
متحدث الرئاسة تعليقًا علي صورة الرئيس السيسى وولى عهد السعودية: لقاء الأشقاء
متحدث الرئاسة تعليقًا علي صورة الرئيس السيسى وولى عهد السعودية: لقاء الأشقاء

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