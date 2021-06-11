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بالصور .. الداخلية يحقق فوزا مهما على طنطا بالقسم الثاني

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
نورهان فضلد
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حقق فرق الداخلية بقيادة سيد عيد فوزا ثميناً على فريق طنطا بقيادة وليد محروس، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية بالجولة السابعة والعشرون لدوري القسم الثاني.

الشوط الأول:
وشهد الشوط الأول من المباراة باستحواذ فريق الداخلية على الملعب، حصل أحمد أشرف لاعب طنطا على إنذار لعرقلته للاعب الداخلية في الدقيقة 12، كما حصل أحمد الامور لاعب الداخلية على إنذار بعد تدخل قوي على ماجد اونش في الدقيقة 20.

واستطاع لاعبي فريق الداخلية تسجيل الهدف الأول عن طريق سمير فكري من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

واجرى سيد عيد مدرب لفريق الداخلية تبديل بنزول محمود حكيم وخروج عبدالعزيز سيد في الدقيقة 43، وظلت السيطرة من جانب لاعبي الداخلية حتي نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني:
بدأ الشوط الثاني بسيطرة من جانب لاعبي فريق الداخلية وسط ملعب طنطا، وحصل كريم أسامة لاعب طنطا على إنذار بعد تدخله على أحمد عبد الموجود لاعب الداخلية في الدقيقة 30، واجرى سيد عيد تبديلين بنزول الثنائي رمضان ربيع واسامة إبراهيم كاجو وخروج سمير فكري و مصطفى عز.

واجري وليد محرس مدرب طنطا تبديلين بنزول الثنائي أحمد وائل، و عصام عادل وخروج الثنائي أحمد محسن و.

بينما أجري سيد عيد مدرب الداخلية تبديلين بنزول الثنائي ايشيمونج و هارون إسماعيل وخروج الثنائي علي حسين ومؤمن عاطف .


تشكيل الداخلية:

رضا السيد، أحمد عبد الموجود، أحمد محمود الامور، محمود شديد، محمد طارق، مؤمن عاطف، محمود طلعت، سمير فكري، عبدالعزيز سيد، علي حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمود حمدي، هارون اسماعيل، محمود عبدالحكيم، مصطفى طلعت، رمضان ربيع، أحمد محمد السعيد، ايشيمونج، إسماعيل بامبا .

تشكيل طنطا:
محمد موسي، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، أحمد أشرف، أحمد محسن، محمد ماجد، محمد فوزي، عبدالرؤوف زكي، كريم أسامة، أسامة ايمن، عبدالعزيز ابراهيم.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من إبراهيم الجرابحي، محمد كامل،عصام عادل، ابراهيم عبدالله، أحمد إبراهيم، احمد وائل، محمود صلاح .

ودار المباراة الحكم محمود وفا، يعاونه عدي عيد، محمد علي شيكا، والحكم الرابع أحمد صلاح .

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