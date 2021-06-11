برلماني: إنجازات السيسي غيرت وجه مصر ووفرت 7 ملايين فرصة عمل

قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما تحقق في مصر من إنجازات طيلة 7 سنوات شىء يدعو للإعجاب والفخر داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن مصر طوال 7 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي لم تهدأ عن العمل المتواصل بتوجيهات مباشرة في كل المجالات.



وأشار" صالح" خلال تصريحات له، اليوم، إلى العديد من الإنجازات التي تحققت عبر وزارة التنمية المحلية، حيث تم تنفيذ نحو 6.5 مليون مشروع طيلة الـ 7 سنوات الماضية، وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية بتكلفة وصلت، نحو 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن، كما نجحت الوزارة في توفير نحو 7.3 مليون فرصة عمل للشباب.



وأضاف عضو لجنة الإسكان، أ هناك مبالغ ضخمة، تم انفاقها في مجال الطرق، وفقًا لأعمال وزارة التنمية المحلية فقط، حيث تم انفاق نحو50 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة، بالاضافة الى رصف ورفع كفاءة نحو7200 مشروع بطول 35 ألف كيلو متر، و80 كوبرى مشاة، و35 كوبرى سيارات، ومليارات أخرى تم انفاقها على النظافة العامة، ومنظومة المخلفات الجديدة وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن، مؤكدًا أن انجازات الرئيس السيسي غيرت وجه مصر ووضعت البلد على عتبة التقدم.

