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البريد المصري يترأس منتدى رؤساء البريدات الافريقية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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ترأس الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس منتدى رؤساء الادارات البريدية الافريقية تحت عنوان التحول البريدي في افريقيا "التحول الرقمي ، الفرص و التحديات ما بعد جائحة كورونا" بمشاركة السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدي العالمي و يونس جبرين السكرتير العام للاتحاد البريدى الافريقى الشامل وكريستيان مينينجو ممثل مفوضية  الاتحاد الافريقي و اكثر من ٧٠ عضو من رؤساء و مندوبين الادارات البريدية الافريقية.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة البريد المصري، إن هذا المنتدي يحمل أهمية خاصة حيث إنه يضم كافة الخبراء الأفارقة في العمل البريدي لتبادل خبراتهم الفنية للوصول الي أفضل الممارسات بشأن التحول الرقمي في كافة النواحي و المجالات البريدية حيث تناول المنتدي عدداً من الموضوعات الهامة منها اهمية التحول الرقمي و دور التكنولوجيا الرقمية في إحداث تغيير جذري في طرق عمل المؤسسات البريدي لتلبية احتياجات العملاء و تطلعاتهم.

واكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته علي ان التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا وعلى كافة المؤسسات البريدية ان تتحرك سريعا نحو بناء قدرتها و امتلاك أدوات التحول الرقمي لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الخدمات البريدية حالياً مشيراً الي أن القارة الافريقية تنمو بوتيره سريعة، وعلي المؤسسات البريدية ان تحافظ على وتيرة هذا النمو وجعله مستدامًا وشاملًا من خلال الشمول المالي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية كونها ركائز  رئيسية يمكن أن توفرها المنظمة البريدية الأفريقية للمجتمعات الأفريقية لتمكين المواطن الأفريقي للمضي قدما نحو ايجاد فرص عمل مناسبة ولائقة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان على الرغم من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا الا انها اظهرت اهمية التحول الرقمي وانه اصبح ضرورة تتمكن المنظمات البريدية من خلاله الاستجابة بشكل عملي و سريع  ومبتكر للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات والأسواق وبرامج الحكومات و السياسات الوطنية مشيراً الي  ان الدور الوطني الذي  تلعبه الادارات البريدية في خدمة مجتمعاتها، هو دور هام وحيوي ينبغي على الادارات البريدية ان  تفي به لتمكين مجتمعاتنا الأفريقية من النمو والازدهار بالاضافة الي المساهمة في تمكين الشباب الافريقي  من صغار المصنعين و المنتجين من الوصول إلى الأسواق العالمية وإدارة أموالهم بأكثر الوسائل الحديثة والآمنة مؤكداً على ان للمواطن الأفريقي الحق في الحصول على الخدمات البريدية والمالية بسهولة وبأسعار مقبولة بالاضافة الي ان التمويل متناهي الصغر بكافة انواعه "الاقراض و التأمين والادخار" وخدمات تحويل الأموال هي خدمات أساسية يجب أن تكون في متناول كل مواطن أفريقي .

وجدير بالذكر ان اعمال المنتدي جاءت بمشاركة واسعة من  الرؤساء  التنفيذيين للادارات البريدية في  بوتسوانا وبوركينا فاسو، الجزائر ، انجولا ، الكاميرون ، جمهورية الكونغو ، غانا ، ساحل العاج ، كينيا ، نيجريا ، مدغشقر ـ المغرب ـ السنغال ، جنوب افريقيا ، السودان ، تنزنيا ، تونس ، اوغندا ، زامبيا  و زمبابوي و ناميبيا و انجولا . وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، كما قدم البريد المصري خلال اعمال المنتدي افضل الممارسات التي تم تطبيقها  في مجالات الخدمات المالية الرقمية و خدمات التجارة الالكترونية و إدارة المؤسسات و مكافحة جرائم غسل الاموال و مكافحة الارهاب و الأمن السيبراني و امن المعلومات.

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