Advertisements

مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضات التعاقد مع أحد النجوم المميزين في مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس سبق أن ارتبط بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي وذلك تحسبًا لرحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي السيدة العجوز مصممون على التعاقد مع جيسوس بغض النظر عن مستقبل رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس منح الضوء الأخضر لبيع رونالدو وشراء جيسوس لكن المفاوضات ستستمر حتى لو قرر كريستيانو الاستمرار في صفوف البيانكونيري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي منفتح على بيع جيسوس لكنه يشترط رحيل النجم البرازيلي بعقد نهائي بينما يفضل يوفنتوس حسم الصفقة على سبيل الإعارة.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن المفاوضات بين الناديين مازالت مستمرة مع إصرار كبير لدى يوفنتوس من أجل حسم الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر سيتي صحيفة ايطالية رونالدو

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على الإجتماع مع نجم الفريق لمناقشة عروض إحترافه

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ 35 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 21 ساعة

بورتو يتخطي عقبة السكة والداخلية يهزم طنطا وفوز القناة وكوكاكولا بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ ساعة و 13 دقيقة

صورة جديدة.. السيسي ومحمد بن سليمان في شرم الشيخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ أقل من ساعة

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية

يوفنتوس يقترب من خطف نجم مانشستر يونايتد

ديبالا يقترب من المشاركة أساسيا أمام أتلتيكو مدريد

يوفنتوس يعرض 59 مليون إسترليني لضم نجم مانشستر سيتي

ديبالا مفتاح يوفنتوس لضم مهاجم مانشستر سيتي

هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

10:33 ص

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

06:39 م

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

06:22 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

06:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا