مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضات التعاقد مع أحد النجوم المميزين في مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس سبق أن ارتبط بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي وذلك تحسبًا لرحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي السيدة العجوز مصممون على التعاقد مع جيسوس بغض النظر عن مستقبل رونالدو.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس منح الضوء الأخضر لبيع رونالدو وشراء جيسوس لكن المفاوضات ستستمر حتى لو قرر كريستيانو الاستمرار في صفوف البيانكونيري.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي منفتح على بيع جيسوس لكنه يشترط رحيل النجم البرازيلي بعقد نهائي بينما يفضل يوفنتوس حسم الصفقة على سبيل الإعارة.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن المفاوضات بين الناديين مازالت مستمرة مع إصرار كبير لدى يوفنتوس من أجل حسم الصفقة.



