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الزمالك يستقر على الإجتماع مع نجم الفريق لمناقشة عروض إحترافه

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود حمدى الونش مدافع الفريق لمعرفة حقيقة توقيعه لنادى النصر السعودى للانتقال اليه فى الموسم المقبل.


وكشف الونش موقفه لإدارة الزمالك والجهاز الفنى  بعدم قيامه بالتوقيع لأى نادى وأنه تلقى أكثر من عرض من أندية سعودية وإماراتية وطلب خلالها التواصل مع مجلس الإدارة والتوصل لاتفاق قبل الموافقة على أى عروض.

يذكر أن العديد من التقارير السعودية، أكدت اقتراب محمود حمدى الونش من الانتقال للنصر فى الموسم المقبل فى إطار سعى النادى السعودى لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة.

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