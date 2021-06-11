الزمالك يستقر على الإجتماع مع نجم الفريق لمناقشة عروض إحترافه

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود حمدى الونش مدافع الفريق لمعرفة حقيقة توقيعه لنادى النصر السعودى للانتقال اليه فى الموسم المقبل.









وكشف الونش موقفه لإدارة الزمالك والجهاز الفنى بعدم قيامه بالتوقيع لأى نادى وأنه تلقى أكثر من عرض من أندية سعودية وإماراتية وطلب خلالها التواصل مع مجلس الإدارة والتوصل لاتفاق قبل الموافقة على أى عروض.



