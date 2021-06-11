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بورتو يتخطي عقبة السكة والداخلية يهزم طنطا وفوز القناة وكوكاكولا بالقسم الثاني

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق بورتو فوزا غاليا على فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله عمرو قلاوة في الدقيقة 14 من الشوط الثاني ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون لدوري القسم الثاني .

وحقق الداخلية الفوز على ضيفه فريق طنطا بهدف دون رد سجله سمير فكرى من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وتمكن كوكاكولا من تخطي عقبة فريق النجوم بهدف سجله حسام عبد الواحد في الشوط الثاني.

وفاز النصر على فريق بتروجت بهدف دون رد سجله محمد ناصر مودى في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وتعادل فريق المريخ مع فريق سرس الليان بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف محمود اجوجو في الدقيقة 22 وتعادل سرس الليان بهدف حسام جريشه في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وفاز جمهورية شبين على فريق زد إف سي بهدفين مقابل هدف حيث تقدم زد بهدف احمد ديدار من ركلة جزاء في الدقيقة 7 وتعادل أحمد الدماطي لشبين في الدقيقة 13 من ضربة رأس وأدرك مصطفى صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 30 .

وتغلب فريق الزرقا على فريق منتخب السويس بهدف عن طريق حسام بركات في الدقيقة 91.

وتخطي القناة عقبة الترسانة بفوز مثير بهدفين مقابل هدف حيث تقدم القناة بهدف سيلا بدارا بالشوط الاول، وتعادل احمد عارف توتى في الدقيقة 5 من الشوط الثاني .

وتمكن مروان حمدي من اضافة الهدف الثاني لفريق القناة في الدقيقة 94.

ترتيب مجموعة القاهرة

1- بورتو 45 نقطة
2- القناة 43 نقطة
3- الداخلية 43 نقطة
4- كوكاكولا 43 نقطة
5- النصر 38 نقطة
6- منتخب السويس 38 نقطة
7- الترسانة 36 نقطة
8- المريخ 35 نقطة
9- بتروجت 34 نقطة
10- جمهورية شبين 33 نقطة
11- زد إف سي 33 نقطة
12- الزرقا 33 نقطة
13- السكة الحديد 32 نقطة
14- النجوم 28 نقطة
15- سرس الليان 27 نقطة
16- طنطا 22 نقطة

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