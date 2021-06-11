عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

عقب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان بشرم الشيخ اليوم، مشيرا إلى إنه لقاء هام.



وأشار "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أي لقاء مصري سعودي على مستوى القمة يمثل أهمية كبيرة للبلدين، ودليلا عل وجود علاقة طيبة بين البلدين، متوقعا أن يكون تطوق هذا اللقاء إلى مناقشة ملف سد النهضة.



وأضاف أن الصورة المتداولة عن اللقاء وتجمع بين "السيسي وسلمان" تعد صورة طبيعية، وعفوية وتؤدي رسالة مفاداها قوة العلاقة بين البلدين، فضلا على أنها رسالة طمأنة للشعبين المصري والسعودي والأمة العربية ككل.

