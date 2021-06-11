تويتر تعلن عن ميزة جديدة خاصة بالصفحات الشخصية

أعلنت منصة تويتر عن ميزة جديدة خاصة بالصفحات الشخصية، وهي عبارة عن أيقونة اشتراك في خدمة النشرات الإخبارية Revue في الصفحات الشخصية للمستخدمين، لتتيح بذلك لهم الاشتراك في نشرة المستخدم المفضل لهم بشكل سهل.





وقج استحوذت تويتر بداية العام على خدمة Revue التي تقدم النشرات الإخبارية بطريقة مبتكرة، وبعدها قامت بإضافة خيار ضمن الإعدادات لهذه الخدمة لتمكين المستخدمين من الوصول لها، والآن قامت بربطها مع حسابات الأشخاص الذين يوفرون نشراتهم الإخبارية عبر الخدمة ليتمكن المهتمين من الاشتراك بها دون عناء أو حتى الخروج من التطبيق.





وعلى سبيل المثال، إذا كان موقع عالم التقنية يوفر نشرة إخبارية على Revue، ستظهر أيقونة الاشتراك في النشر بجانب أيقونة جرس التنبيهات، ما يسمح لأي شخص الاشتراك للحصول على الأخبار أولًا بأول.





وتوفر هذه الخطوة للمستخدمين الذين يملكون نشرات إخبارية عبر الخدمة من إظهارها للآخرين وتشجيعهم على الاشتراك بها، كما توفر للطرف الآخر من المستخدمين فرصة معرفة الأشخاص الذين يقدمون هذا النوع من المحتوى والوصول إليه عبر تويتر دون الكثير من البحث.



