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"مرض مفاجىء" يمنع فاروق الباز من الظهور في أحد البرامج

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلنت الإعلامية ياسمين سعيد، تعذر استضافة الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، وذلك عقب تنويهها أنها ستسضيف "الباز" في مقدمة برنامجها.

وكشفت "سعيد"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الدكتور فاروق الباز تعرض لظرف طارىء حال دون ظهوره على الهواء، وهو مرض زوجته المفاجىء، متمنية لها الشفاء.

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وعن لقاح فيروس كورونا، كان قد شدد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، في تصريحات تليفزيونية سابقة، على ضرورة أن يستجيب المواطنين للحكومة في تلقي لقاح كورونا، مؤكد أنه لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تخدع شعبها او تعطيه لقاح غير آمن.

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