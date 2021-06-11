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كيا تطلق سيارتها الجديدة "سبورتاج 2022"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:48 م
كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022
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أعلنت كيا عن إطلاق سيارتها الجديدة "سبورتاج 2022" بتصميم خارج عن المألوف، وحصلت السيارة على تقنيات جديدة.

يرتكز التصميم الجديدة على مقدمة هجومية مع خطوط حادة ومصابيح متطرفة مع أشرطة LED معكوفة، وفي حين أن الواجهة الأمامية ستكون محط جدل فإن باقي تصميم السيارة يبدو أنيقاً للغاية.

كما حصلت سبورتاج 2022 على كونسول وسطي جديد مع شاشة مركزية كبيرة مع القليل من أزرار التحكم التقليدية، ووضعت كيا مجموعة التحكم في القيادة بمتناول يد السائق وتشمل قرص دوار أنيق للتحكم بناقل الحركة.

كما يمكن توقع العديد من الميزات والفئات في المستقبل القريب، حيث قال مدير التصميم في كيا إن إعادة إبداع سبورتاج أعطت فرق التصميم فرصة هائلة للقيام بشيء جديد.

وتابع قائلًا: "لم نرغب ببساطة في اتخاذ خطوة واحدة للأمام ولكن بدلاً من ذلك ننتقل إلى مستوى مختلف في فئة سيارات الدفع الرباعي".

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