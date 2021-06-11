19 يونيو.. نورهان تستكمل مسلسل "اللغز" بعد صلح النقابة









اعلن المنتج محروس المصري عن استكمال تصوير احدث اعماله التلفزيونية بعنوان «اللغز» يوم السبت 19 يونيو المقبل بإحدى استوديوهات منطقة شبرامنت بالجيزة، يأتي ذلك عقب الخلاف الذي اثير على مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين بطلة المسلسل فيما يخص بنود عقد الاتفاق حول دفعات الاجر.



ووجه المصري الشكر للدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تدخله للصلح بينه وبين الفنانة نورهان شعيب والتزامها امامه بالعودة لتصوير ما تبقى لها من مشاهد ختامية خلال احداث المسلسل.



وصرح المنتج محروس المصري ان مسلسل «اللغز» تدور احداثه في اطار من التشويق والاثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات يقيمون في دار تظهر بها اشياء مرعبة ليس لها اساس منطقي، هل هي من فعل الجن ام تعويذة من تدبير بنت صاحبة الدار المعقدة نفسيا.



الجدير بالذكر ان مسلسل «اللغز» بطولة: نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، اكرامي هجرس، علاء زينهم، احمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، اسماء الباجوري، عمرو يسري، اية عقيل، نسمة النجار، نشوى علي، اسراء عزام، مستشار اعلامي محمد بدر، مدير تصوير مجدي كشك، منتج فني عبد الله منصور، اشراف عام سامح مصطفى، انتاج شركة رمسيس المصري للإنتاج الفني، تأليف غادة حنفي، ومن اخراج عصام شعبان.