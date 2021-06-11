تكريم رجاء الجداوي في افتتاح الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

قرر مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست"محمد الباسوسي" والذي تنطلق دورته الـ ٢٢ برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، الاربعاء القادم وتستمر حتى ٢٢ يونيو الجارى بمدينة الاسماعيلية تكريم إسم الفنانة رجاء الجداوي باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائي مشرف.



وقال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومى:يأتي اختيارنا لتكريم الفنانة الراحلة"رجاء الجداوي "في مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة نابع من سببين الأول أنها تكرم في مسقط رأسها فهي من ابرز ابناء الاسماعيلية والسبب الثاني انها تمتلك رصيد فني طويل من الأعمال الفنية بين السينما والدراما التلفزيونية، وتجاوز عدد ما قدمته 300 عمل، تفاوتت فيها مساحة وشكل أدوارها، وسوف تتسلم درع تكريمها خلال حفل الافتتاح ابنتها "أميرة مختار".



وقال الناقد عصام زكريا- رئيس المهرجان:تكريم الفنانة رجاء الجداوي هو تكريم مستحق فهي صاحبة مشوار فني طويل ومميز جدا وايضا متنوع وكانت بدايتها على شاشة السينما، من خلال فيلم "دعاء الكروان"المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، وأمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم "إشاعة حب"مع عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني، وثم توالت اعمالها منها "زائر الفجر"و"ليتني ما عرفت الحب"و"موعد على العشاء"و"بريق عينيك"و"حدوتة مصرية"و"أيام في الحلال"و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب" و"البية البواب"و"أنا مش معاهم"و"بنات العم"و"من 30 سنة"و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان..ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991