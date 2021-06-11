حقائق مثيرة عن طائر "البطريق".. اكتشفها

يعد طائر البطريق من أكثر الحيوانات انتشارا علي مستوي العالم حيث يقدر عددهم بالملايين، ومن أشهرها على الاطلاق بطريق الإمبراطور.





ويعتبر من أكثر الطيور تميزا لما له من خصائص تجعله فريدا، يعيش في المياه الباردة والمناطق الثلجية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية خصوصا في القاره القطبيه الجنوبيه، فرغم انه يطلق عليه صفة طائر ولكنه لا يطير.





ويعتبر من طيور البحر فهو سباح وغواص ماهر،بفضل تشريح جسمه وما يمتلكه من مقومات تجعله يستطيع التكيف والعيش في تلك الظروف الصعبة،ومن تلك المقومات ريشه والغدد التي يمتلكها والتي تساعده على إفراز زيت يحافظ به على شعر جسمه ويعطيها ملمس النعومه،كما أنها تساعده على تحليه المياه التي يشربها من البحر.





أين يعيش بطريق الامبراطور





يعيش البطريق وخصوصا بطريق الامبراطور في اماكن عدة علي مستوي العالم حيث انهم ينتشرون في أكثر من مكان منها:





القاره القطبيه الجنوبيه: ويعيش فيها معظم أنواع البطاريق والتي تقدر بأكثر من 17 نوع.





جزر غالاباغوس : وتقع هذه الجزر قبالة سواحل الاكوادور ويوجد بها بطريق غالاباغوس وهو النوع الوحيد الموجود شمال خط الاستواء. نيوزيلندا:ويعيش فيها البطريق الازرق او البطريق القزم ويعد أصغر بطريق موجود في العالم من حيث الحجم.





جنوب أفريقيا : حيث يعيش عدد لابأس به على سواحل مدينة كيب تاون على شواطئ بولدرز.





كيف يعيش البطريق





يعيش البطريق في الأماكن الباردة والمائيه ، وتعتبر البطاريق من آكلي اللحوم، فهي تتغذى على اللحوم في نظامها الغذائي مثل أكل الأسماك والحبار والقشريات، ويختلف معدل التكاثر في البطاريق من نوع الى اخر حيث تلد غالبيتها مرة واحدة كل عام، أما البطريق الامبراطور في يتكاثر في الخريف فقط، اما الافريقي او الازرق فيلد كل منهما مرتين في العام، اما البطريق الملكي فيلد مرتين كل ثلاثة أعوام. اغرب ما قيل عن البطريق





اغرب ما قيل عن البطريق





- بين كل خمسين ألف مولود يولد طائر يملك الريش البني .





- كل الانواع تشارك مع بعضها في حضانة البيض وتربية الصغار ما عدا الامبراطور.





- يستطيع البطريق ان يعيش ويتناسل في درجة حررارة اقل من -40درجه تحت الصفر.





- يعد بطريق الامبراطور أكبر أنواع البطاريق حجما وطولا والازرق هو الصغير والقصير.





- يستطيع البطريق التقاط أكثر من 30 سنة في المرة الواحدة.





- تبتلع الحصى والحجارة يساعدها في الغوص وهضم الاكل.



