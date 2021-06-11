القناة يحقق فوزا مهما على الترسانة في موقعة قوية بالمظاليم



خسر فريق نادي الترسانه بقياده هاني العقبي من نظيرة فريق القناة بقيادة محمد صلاح بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات الأسبوع السابع والعشرون لدوري القسم الثاني .





أحرز الهدف الأول للقناه اللاعب بدارا سيلا ثم تعادل الترسانه عن طريق اللاعب أحمد توتي ثم أحرز القناة هدف الفوز اللاعب الصاعد مروان حمدي من ركله حره في الوقت البدل ضائع .



الفوز رفع رصيد القناة إلى 43 نقطة بالمركز الثاني حيث خاض ،27 جولة حقق خلالهم 10 انتصارات و13 تعادل وتلقى 4 هزائم وسجل الفريق 27 هدف واستقبل 16 هدف .



وخسر الترسانه المباراه السابقه أمام النصر أيضاً بهدفين مقابل هدف .



ويحتل الترسانه المركز السابع برصيد ٣٦ نقطه ويبعتد عن المنافسه ويتبقى له ثلاث مباريات فقط .



ولعب الترسانه ٢٧ مباراه فاز خلالهم في ٩ مباريات وتعادل في ٩ وخسر في ٩ مباريات، وأحرز ٢٥ هدف واهتزت شباكه ب ٢٢ هدف .