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محمود الونش "صخرة دفاع" الزمالك التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين (أرقام)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:46 م
محمود الونش
محمود الونش
علاء خليف
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يستهدف نادي النصر السعودي التعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاعات الفريق السعودي في الموسم المقبل 2021 - 2022.

ويرغب نادي النصر التعاقد مع محمود الونش على سبيل البيع النهائي في الميركاتو الصيفي المقبل، بينما يريد نادي الزمالك أن ينتقل اللاعب للنادي السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 2 مليون دولار.

وعرض نادي النصر السعودي شراء اللاعب بشكل نهائي أو ضمه على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار ولا يزال ينتظر الرد النهائي من مسئولي الزمالك بشأن هذا العرض.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمود الونش مع الزمالك:-

انضم محمود الونش إلى الزمالك في صيف 2016 قادمًا من نادي طلائع الجيش، ولعب مع الفريق الأبيض 160 مباراة في مختلف البطولات، وساهم في 9 أهداف، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين لزملائه.

وحصل "الونش" على 22 بطاقة صفراء مع الزمالك، وبطاقة حمراء وحيدة.

توج محمود الونش مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، كما حصل مع الفريق الأبيض على كأس مصر مرتين، وكأس السوبر المحلي مرتين أيضًا، بالإضافة لكأس السوبر المصري السعودي.

وشارك "الونش" في 28 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري بواقع 22 مباراة في الدوري الممتاز، و5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة بكأس مصر وسجل هدفين.

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