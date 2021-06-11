الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز





يخطط مسؤولو النادي الأهلي للحصول على خدمات إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





ناصر ماهر يقرب الأهلي من ضم إبراهيم عادل





وعلى الجانب الآخر، يرغب مسؤولو بيراميدز في الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعى الأهلي لإتمام صفقة تباديلة مع بيراميدز بالحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب السماوي مقابل حصول بيراميدز على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الأحمر.





ومن المنتظر أن يكثف مسؤولو القلعة الحمراء المفاوضات مع إدارة بيراميدز، من أجل ضم إبراهيم عادل، لاسيما وأن الأهلي سبق وحصل على توقيع إبراهيم عادل جناح النادي السماوي.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



















