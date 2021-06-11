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شبان قنا المتمسك بالبقاء يواجه الدخان المتصدر في لقاء "الرغبة والطموح"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستضيف في الرابعة من عصر غدا السبت نادي الشبان المسلمين بقنا، نظيره فريق نادي الشرقية للدخان، ضمن مواجهات الجولة 27 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.


ويشهد اللقاء أهمية كبيرة لدى جمهور الفريقين اللذان يسعيان لتحقيق الفوز والوصول لهدفه سواء للحفاظ على الصدارة بالنسبة لفريق الدخان، أو الإبتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثالث بالنسبة لفريق شبان قنا.

يحتل شبان قنا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني برصيد27 نقطة، بينما يحتل الدخان صدارة المجموعة برصيد 54 نقطة.

يذكر أن التعادل السلبي فصل نتيجة مباراة الدور الاول بين الفريقين، التي جمعت بينهما بملعب الدخان بالقاهرة.
ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 54 نقطة
2- الألومنيوم 50 نقطة
3- المنيا 49نقطة
4- الإعلاميين 43 نقطة
5- بنى سويف 40 نقطة
6- ديروط 38 نقطة
7- الفيوم 38 نقطة
8- البترول 35 نقطة
9- سوهاج 33 نقطة
10- تليفونات 28 نقطة
11- كيما اسوان 28 نقطة
12- شباب سمسطا 28 نقطة
13- قنا 28 نقطة
14- شبان قنا 27 نقطة
15- أسمنت أسيوط23 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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