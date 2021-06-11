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رانيا المشاط : 25 مليار دولار قيمة محفظة التعاون الإنمائى لمصر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:03 م
رانيا المشاط- أرشيفية
رانيا المشاط- أرشيفية
أحمد الشيخ
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك بعض الركائز التي تسهل عملية التمويل، مشيرة أن كل وزير قطاعى يعرض المشروعات التى يريد تحقيقها، ويكون هناك تكامل من المؤسسات الدولية لتحقيقها، مؤكدا أن محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل لـ 25 مليار دولار مقسمة عبر قطاعات مختلفة .

وأضافت: مصر تعمل على إغلاق الفجوة في البنية التحتية، والمحفظة الجارية لمصر مع شركاء التنمية تعتبر نموذجا لبلدان كثيرة، وتابعت: الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، ومصر حصلت على الكثير من الجوائز الدولية .

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