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الصحة تكشف تفاصيل تطعيم المنتخب الأوليمبي بلقاح كورونا: "لاعب مطعمش"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكسل وزارة الصحة في السويس، تطعيم فريق منتخب مصر الأوليمبي بلقاح فيروس كورونا في السويس.

وأشار "الحفناوي"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم تواصلوا مع الكابتن شوقي غريب لتطعيم الفريق الأوليمبي، وكان جميعهم مسجلين على "السيستم" حيث أنهم من الفئات المستهدفة.

وأوضح أن كل اللاعبين وقعوا على الموافقة المستنيرة، وحصلوا جميعهم على لقاح "أسترازينيكا"، عد اللاعب مصطفى محمد لم يتم تطعيمه لحصوله على الجرعة الأولى من اللقاح في تركيا، وسيستكمل تطعيمه بها، مؤكدا أن كل اللاعبين بصحة جيدة، ويتم متابعتهم صحيا من خلال الخط الساخن للوزارة.

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