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وزير الخارجية الأمريكي: قلقون بسبب استمرار الإبادة الجماعية لأقلية الإيجور المسلمة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
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أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قلق بلاده إزاء استمرار الإبادة الجماعية بحق أقلية الإيجور المسلمة فى مقاطعة شينجيانج الصينية.
 

وقال بلينكن- فى اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني يانج جيتشي اليوم الجمعة-: ندعو بكين إلى التعاون والشفافية بشأن منشأ كورونا، مطالبا بضرورة إجراء دراسات ثانية حول الجائحة بقيادة خبراء من الصين.
 

وأضاف:" قلقون إزاء تدهور المعايير الديمقراطية في هونج كونج، واستمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الأيجور ذات الأغلبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانج.
 

جاء ذلك بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن مصممة على "الوصول إلى حقيقة أصول الوباء"، مشددا على أن السلطات الصينية لم تقدم المعلومات اللازمة للوصول لمنشأ الفيروس القاتل.

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