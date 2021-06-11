مفاجأة.. في ذكري عيد زواجه المحكمة تصدر قرار بعودة "قلبي ارتاح" لليوتيوب مرة أخرى

أعاد موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" اعادة بث اغنية ' قلبي ارتاح' للفنان محمد الشرنوبي بعد ان سارة الطباخ كانت قد توجهة للمحكمة الاقتصادية لمنع عرض اغنية قلبي ارتاح بناء على العقد المبرم بينهم و ادعة بأنها المالك الحصري لصوت امحمد الشرنوبي.



و من ناحيته قدم الفنان محمد الشرنوبي للمحكمة ما يفيد ان الاغنية من انتاجه و ان هو من يملك حقوق استغلالها و ان بناء على العقد المبرم بينهم الشركة فقط تملك حق استغلال ادائه الغنائي على الاعمال التي تنتج من خلال الشركة و بعد ذلك صدر حكم برفض دعوى سارة الطباخ حيث انها لم تقدم للمحكمة ما بفيد انتاجها للاغنية حتى تنال الحماية المقررة قانوناً و ايضاً تم رفض طلبها للتعويض المادي.



يذكر ان كانت المحكمة اصدرت حكم بحبس سارة الطباخ لخيانة امانة محمد الشرنوبي و تبديد امواله.







