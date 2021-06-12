البيئة في أسبوع | افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم السبت الماضي، في افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بكليات الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.





كما افتتحت مشروع جفور لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام ٢٠٢١، والذي يعد مشروع متكامل يستهدف الحفاظ على البيئة من خلال التعليم والتطبيق، ضمن سعي وزارة البيئة لدعم دمج الشباب في العمل البيئي والشراكة مع القطاع التعليمي في مصر للخروج بنماذج بيئية رائدة.



وزيرا البيئة والسياحة والآثار يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

وفي نفس اليوم، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بحضور السيدة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وممثلي وزارة الطيران المدني والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية والجهات المشاركة بالحملة علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين.



البيئة: استكمال جهود أعمال تطوير قرية "صفط تراب" بالغربية

شاركت الوزارة يوم الأحد الماضي وعلى مدار يومين فى حملة بقرية "صفط تراب" ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.



البيئة تنفذ حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين بالاسكندرية بمشاركة متطوعين وأطفال

ويوم الاثنين الماضي، نفذت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية حملة تنظيف لشاطئ رأس التين بمنطقة الميناء الشرقى وتجميع وفرز القمامة البحرية الشاطئية من خلال مجموعة من المتطوعين.



وشارك فى الحملة السفارة البريطانية وشركة بانلاستيك وأحد شركات النقل البحرى وبنك القاهرة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.



وزارة البيئة وجامعة القاهرة يوقعان مذكرة تفاهم لإعداد "برنامج جامعى لعلوم البيئة"

وفي نفس اليوم وقعت وزيرة البيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لإعداد برنامج جامعى لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى.



فؤاد تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الإتحاد الأوروبى للتصوير الفوتوغرافي "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها".



كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ايضا يوم الاثنين الماضي حفل توزيع جوائز مسابقة الإتحاد الاوروبى للتصوير الفوتوغرافي فى نسختها الثالثة عشرة موضوعها هذا العام "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها " والتى تنظم بالتعاون بين ووزارة البيئة ممثلة فى حملة ايكو ايجيبت، وزارة السياحة والآثار ووزارة الدولة للإعلام.



وزيرة البيئة تشارك في الندوة التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة

كما شاركت وزيرة البيئة فى الندوة التى نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "استعادة النظم الأيكولوجية.. تحديات وحلول التعافى الأخضر" عبر خاصية الفيديو كونفراس وذلك فى إطار الإحتفال بيوم البيئة العالمى ٥ يونيو ٢٠٢١ الذى يقام هذا العام تحت شعار " إستعادة النظام البيئي.. من أجل الطبيعة".



البيئة: توريد 646 إطارًا من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه

وسلمت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها بتسليم الإطارات الخاصة بمعدات جمع ونقل المخلفات بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج.



وأوضحت وزيرة البيئة أن توريد تلك الإطارات يعد استكمالا للمعدات وقطع الغيارات التي وردها البرنامج الوطنى سابقا فى إطار المداخلات العاجلة لرفع كفاءة المنظومة وطبقا لخطة عمل البرنامج حيث تم توريد عدد 300 إطار لمحافظة قنا وكذا عدد 346 إطار بمحافظة اسيوط بإجمالى عدد 646 إطار متعدد المقاسات للمحافطتين بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه مصري.



البيئة تكشف العثور علي عدد كبير من الحمير الملقاة بمصرف بالمنوفية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الاربعاء الماضي أنه تم رفع الحمير النافقة بمصرف زنارة بالمنوفية ودفنها بعد تجهيز وتوفير جميع إجراءات الدفن الآمن لها صحيا "وبيئيا" باستخدام الجير الحي.



جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بالأمس حول العثور علي عدد كبير من الحمير ملقاة بمصرف بالمنوفية بين قريتي بابل وكفر العرب التابعتين لمركز تلا بمحافظة المنوفية.



البيئة تكثف أنشطتها التوعوية بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بقنا وأسيوط

كما نفذت وزارة البيئة يوم الأربعاء الماضي من خلال الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية لرفع ونشر الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع المختلفة بمحافظات الجمهورية.



قام فريق التوعية بفرع أسيوط بعقد ندوة توعوية بمركز شباب قرية بنى زيد مركز الفتح بمشاركة عدد من أهالى القرية والشباب والطلائع حيث تم الحديث حول أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص الآمن من المخلفات، إضافة الى التوعية بأهمية الحد من استخدام البلاستيك وخطورته على الصحة والبيئة والتعريف بيوم البيئة العالمى وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

