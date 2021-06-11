بالفيديو.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل زيارته لشركة النصر للسيارات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن زيارته إلى شركتي النصر للسيارات والهندسة لصناعة السيارات لمتابعة حفل اطلاق السيارة الكهربائية.



وأشار "توفيق"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أحضروا 13 سيارة كهربائية من الصين لاختبارها في الأجواء المصرية، وهو تقليد معروف قبل اطلاق نوع معين من السيارت.



وأوضح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن هناك شركات تشارك في اطلاق السيارات الكهربائية، منوها بأنه سيتم توقيع عقد مع شركة مصرية تعمل في مجال تطوير بعض مكونات السيارات ومن أهمها البطارية.

