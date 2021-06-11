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سوهاج المتحفز في مواجهة طهطا الهابط للقسم الثالث

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يحل في الرابعة من عصر غدا السبت فريق نادي سوهاج بقيادة أحمد خلف المدير الفني للفريق، ضيفاً على فريق نادي طهطا، في إطار منافسات الجولة 27 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

يدخل فريق نادي سوهاج مباراة الغد ساعياً وراء تحقيق الفوز، وبلوغ مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 33 نقطة.


بينما يدخل فريق نادي طهطا المباراة أملأ في تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم عرض جيد أمام نادي سوهاج، لاسيما وأنه تأكد هبوطه للقسم الثالث بعد نزيله قائمة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة.


يذكر أن التعادل السلبي بدون أهداف فصل نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت بملعب سوهاج.


ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 54 نقطة
2- الألومنيوم 50 نقطة
3- المنيا 49نقطة
4- الإعلاميين 43 نقطة
5- بنى سويف 40 نقطة
6- ديروط 38 نقطة
7- الفيوم 38 نقطة
8- البترول 35 نقطة
9- سوهاج 33 نقطة
10- تليفونات 28 نقطة
11- كيما اسوان 28 نقطة
12- شباب سمسطا 28 نقطة
13- قنا 28 نقطة
14- شبان قنا 27 نقطة
15- أسمنت أسيوط23 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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