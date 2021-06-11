عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

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الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم مسؤولو النادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط إسم لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي، بإمكانية الانتقال إلى قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن عدم وجود رغبة داخل الفريق فى الحصول على خدمات لابا كودجو وذلك بسبب عامل السن خاصة بعد اقتراب اللاعب من الـ30 عامًا.

وتابع المصدر، أن مسؤولو النادي الأهلي، تراجعوا عن ضم لاعب منتخب توجو، بالتزامن مع ارتفاع قيمة عقده التى تصل إلى 4 ملايين دولار فى الموسم الواحد.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، قد طلب من الإدارة خلال الساعات الماضية، التفاوض بشأن ضم لابا كودجو لتدعيم هجوم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

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