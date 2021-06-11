عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

توصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادي الأهلى، لاتفاق مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، على حسم ملف الراحلين من الفريق عقب مباراتى الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وتم الاتفاق على إرسال قائمة بالأسماء التى يريد موسيماني خروجها من الفريق لمناقشتها قبل صدور القرار النهائى.





ومن ضمن الأسماء التى استقر عليها موسيمانى كل من السنغالى أليو بادجى، وطالب بخروجه بشكل نهائى بجانب الكونغولى والتر بواليا، بالإضافة لإعارة مروان محسن، وسعد الدين سمير، ومحمود وحيد.





وبالحديث عن جونيور أجايى فطالب المدير الفني بتجديد عقده، وبخصوص موقف أليو ديانج فطلب بقاء اللاعب فى حالة عدم وجود عرض أوروبى مناسب.



