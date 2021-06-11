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حسام موافي يكشف أسباب حدوث الجلطات

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، إن وجود أي مادة صلبة داخل الشريان الرئوي تعتبر جلطة رئة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من ضمن أسباب الجلطات هي التعرض للتكيف لأوقات طويلة حينها قد يصاب الشخص بالتهاب، وتحدث جلطة في الرئة.

وكشف الدكتور حسام موافي أنه من الممكن أن يصاب الشخص بجلطة في القدم في حال الجلوس لأوقات طويلة في اليوم مثلما يتعرض له ركاب الطائرة عند الجلوس لنحو 12 ساعة خلال رحلات الطيران الطويلة، حيث تصل الجلطة إلى الغلاف المغلف للرئة ويشعر الشخص بألم في أسفل الرئة.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن آلام الصدر يمكن أن تكون مؤشرا على حدوث جلطة الرئة، والفشل التنفسي قد يهدد المرضى، متابعا أن الحزن «الزعل» قد يكون من ضمن أسباب الجلطات.

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