حسام موافي يحذر من "شوربة المواسير": لا أنصح بتناولها (فيديو)

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، من تناول «شوربة المواسير»، ناصحا الجميع بعدم تناولها.



وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن شوربة المواسير تكون دسمة ولا ينصح طبيا بتناولها، موضحا أنه بتناول نخاع العظم قد يصل إلى الرئة وفي حالة إصابة ذلك الشخص بحادث يصل دهون نخاع العظم إلى الرئة يؤدي للإصابة بجلطة في الرئة.



وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة أن جلطة الرئة قد يكون سببها أمراض أخرى ففي حالة إصابة سيدة بورم في عنق الرحم قد يتسرب جزء من الورم إلى الدم ويصل إلى الرئة حينها تحدث الجلطة وأيضا قد يحدث ذلك للمصابين بأورام في البروستاتا أو القولون.

