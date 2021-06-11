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متى يجتاج الراقد على الفراش أدوية السيولة لتجنب جلطة الرئة؟.. حسام موافي يجيب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تجلط الدم في القدمين قضية لم تحل حتى هذه اللحظة، موضحًا أن الرقدة تسبب جلطة الرئة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التجلط يزداد في الأشخاص الراقدين، ولذا يجب مراقبة أي شخص.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن خطورة جلطة الرئة تعتمد على حجم الجلطة، موضحًا أن أخطرها تكون عند الشخص الراقد.

وأكد أنه لا توجد مشكلة في حصول الشخص الراقد على أدوية سيولة الدم لتفادي الإصابة بجلطة الرئة، موضحًا أن المريض أحيانا يعتقد أن الطب منطق وهذه مشكلة كبيرة تواجه الأطباء.

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