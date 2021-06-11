Advertisements

تفاصيل تعويض عمال شركة الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال يرد

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه ليس هناك جدل حول تصفية شركة الحديد والصلب، حيث تم مناقشة هذا الأمر قبل عدة أشهر، وتم شرح أسباب القرار الذي لم يكن هناك مناص منه.

وأشار "توفيق"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم غتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب منذ 3 أشهر، والعمال سيتم تعويضهم، موضحا أن الحد الأدنى لتعويض العامل بشركة الحديد والصلب يصل إلى 225 ألف جنيه.

وأوضح أنه إبلاغ وزارة القوى العاملة حيث أنها المختصة بالتفاوض بين الوزارة والنقابة، منوها بأنه تم اغلاق 3 شركت خلال 3 سنوات وهم القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب، مضيفا أن قرارات الغلق صعبة ولكن ليس هناك أمل في الإحياء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الاعمال عمال الحديد والصلب اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة و 26 دقيقة

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

منذ 43 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري لـ وزير قطاع الأعمال: "كفاية تصريحات محبطة"

وزير قطاع الأعمال: إعلان مصير "الحديد والصلب" خلال الأسبوع الجاري

وزير قطاع الأعمال: بذلت جهود مستميتة لمنع إغلاق شركة الحديد والصلب

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل إغلاق شركة الحديد والصلب (فيديو)

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

هشام توفيق: احتمال تصفية شركات آخري أمر مطروح خلال الفترة القادمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

07:38 م

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

10:33 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا