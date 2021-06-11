تفاصيل تعويض عمال شركة الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال يرد



وأشار "توفيق"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم غتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب منذ 3 أشهر، والعمال سيتم تعويضهم، موضحا أن الحد الأدنى لتعويض العامل بشركة الحديد والصلب يصل إلى 225 ألف جنيه.





وأوضح أنه إبلاغ وزارة القوى العاملة حيث أنها المختصة بالتفاوض بين الوزارة والنقابة، منوها بأنه تم اغلاق 3 شركت خلال 3 سنوات وهم القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب، مضيفا أن قرارات الغلق صعبة ولكن ليس هناك أمل في الإحياء.



قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه ليس هناك جدل حول تصفية شركة الحديد والصلب، حيث تم مناقشة هذا الأمر قبل عدة أشهر، وتم شرح أسباب القرار الذي لم يكن هناك مناص منه.