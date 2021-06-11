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"نهجان غير مبرر".. ماذا يحدث للرئة عند حدوث الجلطات؟.. حسام موافي يجيب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، عن ما يحدث للرئة عند حدوث الجلطات.

وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريان صاحب الضغط العالي داخل الرئة يحمل دم غير مؤكسد أما الوريد صاحب الضغط المنخفض يحمل دم مؤكسد وفي حال فتح الوريد على الشريان تحدث الكارثة لأن في تلك الحالة يتم نقل الدم الغير المؤكسد إلى الدم المؤكسد، حينها يصاب المريض بهبوط في الأكسجين وهي مشكلة تحتاج إلى علاج خاص للغاية.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن النهجان عرض غير مبرر في حالة الإصابة بجلطة الرئة، موضحا أن علاج جلطة الرئة تكون بالشك وليس باليقين لأن حين الشك بتعرض المريض لجلطة الرئة يتم منح المريض علاج الجلطات فورا.

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