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يحتاج للعلاج.. حسام موافي: المدمن مريض وليس مجرم.. وجلطة الرئة أهم أسباب وفاته

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المدمن عندما يحصل على حقنة تكون طريقها إلى الصمام الثلاثي بالقلب.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد أسباب الوفاة عند المدمنين هي جلطة الرئة، لأنه يحصل على حقن ملوثة تسبب الجلطة.

وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مصر من البلدان القليلة التي تعتبر المدمن مجرم، مؤكدًا أن المدمن مريض ولكن الأفلام تجعله مجرما.

ونصح الشباب بضرورة انتقاء أصدقائك مردفًا «أبوس أيدك، احسن اختيار أصدقائك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن كل المدمنين تعلموا الإدمان من أصدقائهم.

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